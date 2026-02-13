L’espianto l’errore il trapianto | tutta la storia del bambino dal cuore bruciato

Luca, un bambino di due anni e tre mesi, ha subito un trapianto di cuore mercoledì scorso all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo che il suo primo intervento aveva fallito. La vicenda si trascina da settimane, quando i medici avevano deciso di eseguire l’espianto del cuore danneggiato, che si era bruciato a causa di un’infezione grave. La famiglia, ancora scossa, ha raccontato che il bambino era stato ricoverato per febbre alta e difficoltà respiratorie, ma le complicazioni sono arrivate inaspettate e hanno portato alla decisione di intervenire d’urgenza. Un

La storia del bambino dal cuore bruciato comincia il 22 dicembre 2025. Quel giorno la famiglia del piccolo di due anni e tre mesi riceve la telefonata che aspettava. Un nuovo organo compatibile con quello di cui aveva bisogno è disponibile. Il giorno dopo un'équipe medica parte dall' ospedale Monaldi di Napoli e arriva al San Maurizio di Bolzano. L'attività di espianto si svolge regolarmente. Poi l'organo viene inserito in un contenitore che serve a stabilizzare l'organo a una temperatura precisa. E, secondo le indagini, forse viene applicato ghiaccio secco, che non è previsto in questi casi. Quando la prima équipe comincia il suo viaggio verso Napoli, al Monaldi una seconda squadra di medici si prepara all'impianto.

Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Il bambino di 2 anni e 3 mesi ricoverato a Napoli era stato comunque sottoposto al trapianto atteso, nonostante il nuovo cuore fosse stato «bruciato» durante il trasporto dopo l'espianto a Bolzano a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco. Emerge da una denuncia