Bimbo di quattro anni resta sul treno che riparte rintracciato dalla polizia e riconsegnato alla mamma

Un bambino di quattro anni rimane sul treno che sta ripartendo, venendo successivamente rintracciato dalla polizia e riconsegnato alla madre. L’episodio si è verificato a Modena il 20 gennaio 2026, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai propri figli in ambienti pubblici e di adottare misure di sicurezza adeguate. La vicenda si è conclusa con un esito positivo, rassicurando sulla tempestività delle operazioni di recupero.

Modena, 20 gennaio 2026 – Il treno parte, ma la mamma non fa in tempo a far scendere dal convoglio il figlio di quattro anni. Quanto avvenuto, secondo la ricostruzione che fornisce la polizia di Stato, la sera di sabato scorso fra Bologna e Modena. Proprio il Centro di controllo delle Ferrovie di Stato di Bologna è partita una segnalazione di allerta alla polizia di Stato di Modena in quanto, appunto, a bordo di un treno regionale proveniente dal capoluogo e diretto a Milano viaggiava, da solo, il minorenne, dato che la madre era rimasta sulla banchina dopo la chiusura automatica delle porte. La squadra volante della polizia di Stato si è dunque recata immediatamente alla stazione dei treni di Modena, prendendo subito in consegna dal capotreno il bambino, la madre, invece, è giunta a Modena poco dopo.

