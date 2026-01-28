Al mattino esce dalla rsa e vaga fino a sera ritrovato dalla polizia locale di Torino

Questa mattina un uomo si è allontanato dalla residenza sanitaria assistenziale di Torino e ha iniziato a vagare per le strade. Nonostante le ricerche, nessuno era riuscito a rintracciarlo, finché, verso sera, gli agenti della polizia locale lo hanno trovato e riportato in sicurezza.

Si è allontanato da una rsa in mattinata, ma poi non ha più saputo farvi ritorno e ha vagato fino a sera, quando lo hanno trovato gli agenti. Sono da poco passate le 21 di domenica 25 gennaio quando, nella zona di Santa Rita, una persona nota un uomo alla fermata dell’autobus. È seduto sotto la pensilina, con indosso una coperta e sembra confuso. Il passante chiama la centrale operativa della polizia locale e poco dopo una pattuglia arriva sul posto. Gli agenti del reparto operativo speciale parlano con l’uomo, di circa 70 anni, cercano di capire il motivo per cui si trova lì e se ha bisogno di aiuto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Torino Rsa

Lunedì 30 dicembre, un Rottweiler è stato soccorso dalla polizia stradale al casello di Bergamo, mentre vagava impaurito lungo l’autostrada A4.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Torino Rsa

Argomenti discussi: Salvini a Rivisondoli avverte: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla ma non parlo di Vannacci. L'intervento di chiusura (e il bacio a...; Marco Masini, il 6 marzo esce Perfetto Imperfetto: il nuovo album del cantante in gara a Sanremo; Salvini lancia un messaggio a Vannacci: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla; Salvini: Non servono pesi improduttivi, chi esce da partito finisce nel nulla.

A "Mattino Cinque" il commerciante di Torino: "Considerato un bene di rifugio come l'oro" - facebook.com facebook

Il Napoli non avrà nemmeno Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino a Torino L'edizione odierna de "Il Mattino" ha rivelato la clamorosa notizia dell'esclusione dei due azzurri per il big match contro la Juventus In questo caso, però, nessun infortunio: a de x.com