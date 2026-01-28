Al mattino esce dalla rsa e vaga fino a sera ritrovato dalla polizia locale di Torino
Questa mattina un uomo si è allontanato dalla residenza sanitaria assistenziale di Torino e ha iniziato a vagare per le strade. Nonostante le ricerche, nessuno era riuscito a rintracciarlo, finché, verso sera, gli agenti della polizia locale lo hanno trovato e riportato in sicurezza.
Si è allontanato da una rsa in mattinata, ma poi non ha più saputo farvi ritorno e ha vagato fino a sera, quando lo hanno trovato gli agenti. Sono da poco passate le 21 di domenica 25 gennaio quando, nella zona di Santa Rita, una persona nota un uomo alla fermata dell’autobus. È seduto sotto la pensilina, con indosso una coperta e sembra confuso. Il passante chiama la centrale operativa della polizia locale e poco dopo una pattuglia arriva sul posto. Gli agenti del reparto operativo speciale parlano con l’uomo, di circa 70 anni, cercano di capire il motivo per cui si trova lì e se ha bisogno di aiuto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
