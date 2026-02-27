Frosinone si trasforma | 20 milioni per strade elettrica e mobilità

Frosinone sta vivendo una svolta importante con un investimento di 20 milioni di euro destinato a migliorare le strade, la mobilità elettrica e i servizi urbani, segnando un cambiamento tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. La città si prepara ad affrontare le sfide del futuro grazie a questi interventi che coinvolgono diversi aspetti della mobilità e delle infrastrutture pubbliche.

Frosinone sta vivendo una rivoluzione infrastrutturale senza precedenti, grazie a un investimento di 20 milioni di euro che sta trasformando la città in un laboratorio di innovazione. Cantieri aperti in ogni angolo, da via Ceccano a via Madonna delle Rose, stanno modernizzando le reti elettriche, idriche e digitali, con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, sta coordinando un’opera faraonica che promette di cambiare il volto di Frosinone, ma non senza qualche disagio per i cittadini. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, è in fase avanzata e con scadenze stringenti: alcuni lavori devono essere completati entro giugno per non perdere i finanziamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

