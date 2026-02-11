Variante al Pai costruttori preoccupati | Pratiche edilizie sospese si bloccano gli investimenti Rischio delocalizzazioni

Le aziende edili della Romagna sono in allerta. Con l’entrata in vigore della nuova variante al Pai, molte pratiche edilizie sono state sospese e gli investimenti si fermano. I costruttori temono che i progetti strategici già programmati possano saltare o spostarsi altrove. La preoccupazione cresce tra chi lavora nel settore, mentre le delocalizzazioni sembrano sempre più vicine.

"Il nuovo Pai, Piano di assetto idrogeologico, rischia di frenare lo sviluppo della Romagna, mettendo in discussione anche progetti strategici già programmati e pronti a partire". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ance, Associazione dei costruttori di Forlì-Cesena, Franco Sassi, che.

