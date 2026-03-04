Bachelet e il comitato del No in versione brutta copia di Alvaro Vitali Post trash contro chi vota Sì

Hanno iniziato citando i padri costituenti hanno finito per imitare Alvaro Vitali: è la bizzarra parabola del comitato del No e di alcuni dei suoi paladini più bellicosi, come Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No ed ex deputato Pd. Il figlio del vicepresidente del Csm trucidato dalle Brigate rosse, ha iniziato la campagna per il No volando alto con citazioni nobili, con scarsi risultati e ha optato per una campagna decisamente più trash. Che raffinatezza: l'ex deputato Pd ironizza sui sanitari per il Sì. Bachelet junior, che è stato anche deputato del Pd con poco memorabili risultati, sta finendo questi ultimi scampoli di campagna referendaria con messaggi a livello elementare: come la classe del Pierino cinematografico interpretato dal compianto Alvaro Vitali.