Chi ha pestato il poliziotto vota No al referendum | il surreale post del comitato di governo sui fatti di Torino

Questa mattina a Torino è circolato un post che ha fatto discutere molto. Il comitato di governo ha scritto che chi ha pestato un poliziotto dovrebbe votare No al referendum sulla riforma Nordio. La frase ha suscitato molte reazioni, anche perché sembra quasi una provocazione diretta alle persone coinvolte. La vicenda ha portato ancora una volta l’attenzione sul rapporto tra forze dell’ordine e politica.

I responsabili del pestaggio all'agente di polizia a Torino " votano No " al referendum sulla riforma Nordio. Ne è sicuro il comitato per il Sì ispirato dal governo, che sui social propone un surreale accostamento tra le violenze alla manifestazione di sabato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna – oltre cento i feriti tra le forze dell'ordine – e chi si oppone alla legge costituzionale voluta dal ministro della Giustizia. "Se sei per il Sì sei un poco di buono e magari anche pregiudicato, è la tesi propagandata. Quel che è certo è che per il No ci sono anche i delinquenti che ieri hanno aggredito in branco un poliziotto a Torino, prendendolo a martellate, pugni e calci in testa", si legge nel post del comitato "Sì Riforma", voluto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con l'ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti come responsabile della comunicazione.

