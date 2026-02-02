Chi aggredisce i poliziotti vota no | il post dei ' sì riforma' che accosta il referendum alle violenze di Torino
Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” In un clima politico e sociale sempre più incandescente, il confronto tra il fronte del "sì" e quello del "no" al referendum sulla giustizia si infiamma a suon di post dagli accostamenti non sempre appropriati. Dopo l'azzardato accostamento tra i fatti di Minneapolis e la riforma della giustizia voluta da Nordio - avanzato sui social dal magistrato e segretario dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) Rocco Maruotti, che si è poi scusato - sulla scia dei fatti di Torino è ora un post del comitato del sì a far discutere.🔗 Leggi su Today.it
“Chi ha pestato il poliziotto vota No al referendum”: il surreale post del comitato di governo sui fatti di Torino
Questa mattina a Torino è circolato un post che ha fatto discutere molto.
Referendum giustizia, le posizioni dei partiti: chi vota sì e chi vota no
Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.
Nicola Gratteri Vota no al referendum perché
Pardini dopo i fatti di Torino: Chi aggredisce le forze dell’ordine va isolato, condannato e punitoIl primo cittadino di Lucca: Non esistono cause che giustifichino la violenza, né alibi ideologici dietro cui nascondersi ... luccaindiretta.it
Chi è e come sta il poliziotto aggredito brutalmente: Ho fatto il mio dovereIl poliziotto aggredito brutalmente a Torino, nel corso della manifestazione degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, si chiama Alessandro Calista. Ventinove anni, originari ... livesicilia.it
Pardini dopo i fatti di Torino: “Chi aggredisce le forze dell’ordine va isolato, condannato e punito” - facebook.com facebook
Chi aggredisce un poliziotto e lo prende a martellate non ha alcuna giustificazione. E’ un teppista e va severamente punito. x.com
