Chi aggredisce i poliziotti vota no | il post dei ' sì riforma' che accosta il referendum alle violenze di Torino

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” In un clima politico e sociale sempre più incandescente, il confronto tra il fronte del "sì" e quello del "no" al referendum sulla giustizia si infiamma a suon di post dagli accostamenti non sempre appropriati. Dopo l'azzardato accostamento tra i fatti di Minneapolis e la riforma della giustizia voluta da Nordio - avanzato sui social dal magistrato e segretario dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) Rocco Maruotti, che si è poi scusato - sulla scia dei fatti di Torino è ora un post del comitato del sì a far discutere.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Torino Violence

Questa mattina a Torino è circolato un post che ha fatto discutere molto.

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Nicola Gratteri Vota no al referendum perché

Ultime notizie su Torino Violence

Argomenti discussi: Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell'agente pescarese negli scontri di Torino; Aveva lanciato un copertone in fiamme dentro la questura: esce di prigione aggredisce i poliziotti; Askatasuna, Schlein chiama Meloni dopo la manifestazione di Torino: Le istituzioni non dividano.

Pardini dopo i fatti di Torino: Chi aggredisce le forze dell’ordine va isolato, condannato e punitoIl primo cittadino di Lucca: Non esistono cause che giustifichino la violenza, né alibi ideologici dietro cui nascondersi ... luccaindiretta.it

Chi è e come sta il poliziotto aggredito brutalmente: Ho fatto il mio dovereIl poliziotto aggredito brutalmente a Torino, nel corso della manifestazione degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, si chiama Alessandro Calista. Ventinove anni, originari ... livesicilia.it

Pardini dopo i fatti di Torino: “Chi aggredisce le forze dell’ordine va isolato, condannato e punito” - facebook.com facebook

Chi aggredisce un poliziotto e lo prende a martellate non ha alcuna giustificazione. E’ un teppista e va severamente punito. x.com