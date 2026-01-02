Baby criminale con la pistola | dall’indagine sulle baby gang spunta la calibro 6.35 d' origine ceca detenzione e ricettazione

Dall’indagine sulle baby gang emerge il ritrovamento di una pistola calibro 6.35 di origine ceca, sequestrata durante una perquisizione a Villa Guardia (Como). L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni per detenzione e ricettazione. Questo episodio evidenzia le preoccupanti dinamiche di criminalità tra i minori e l’importanza di interventi di prevenzione e controllo.

Villa Guardia (Como), 2 gennaio 2025 – La perquisizione svolta di iniziativa dalla Squadra Mobile, ha portato nelle scorse ore al sequestro di una pistola e all’arresto di un ventenne che la deteneva nascosta in camera da letto. Il controllo è avvenuto martedì, quando la polizia ha deciso di procedere a scopo preventivo, per verificare la presenza di armi nella disponibilità di alcuni giovanissimi, sia nell’ottica dei festeggiamenti per l’ultimo giorno dell’anno, che di alcune aggressioni avvenute nelle ultime settimane. Una sfilza di precedenti . Tra i soggetti controllati, c’era anche Selim Antonio Bach Chaouch, ventenne italiano di Villa Guardia, già noto alla Questura per una serie di precedenti, oltre che di provvedimenti amministrativi come Dacur, Daspo Fuori Contesto o Ammonimenti del questore, legati soprattutto alle sue frequentazioni e a reati riconducibili al fenomeno delle baby gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baby criminale con la pistola: dall’indagine sulle baby gang spunta la calibro 6.35 d'origine ceca detenzione e ricettazione Leggi anche: Baby Gang a processo con rito immediato: "La pistola per proteggere la collana da 200mila euro" Leggi anche: Baby gang in azione a Bari, ambulante ferito con colpi di pistola a pallini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pistola senza matricola. Arrestato Baby Gang: "È molto pericoloso" - Indagato anche Simba La Rue: usò un vero mitragliatore in un video. ilgiorno.it Arrestato il trapper Baby Gang, trovato con una pistola. In casa scoperte altre due - Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre ... ansa.it Baby Gang è stato arrestato a Milano: trovata una pistola nella sua stanza d'albergo - marocchine è stato sorpreso dai militari in un albergo in via Vallazze a Milano con una ... iltempo.it Milano, la baby gang che ha rapinato il 15enne in corso Buenos Aires. Il gip: «Capacità criminale elevatissima» - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.