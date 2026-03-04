Nella lega di pallanuoto, la squadra ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, confermando la sua serie positiva. Questa prestazione arriva nonostante le sfide legate alla mancanza di accesso alla piscina di via Roma. La squadra si mantiene così in testa alla classifica, dimostrando continuità e determinazione nel percorso di campionato.

Un altro successo, il quinto in altrettante gare, che conferma le ambizioni-promozione di un gruppo sempre più competitivo nonostante le difficoltà logistiche rappresentate dall’indisponibilità della piscina di via Roma. E’ stato colto sabato scorso dall’ Azzurra, nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto: un 12-7 imposto a Firenze al Torre Pontassieve, in un incontro disputatosi a Firenze proprio a causa dell’impossibilità di giocare (ancora) nella vasca della Colzi – Martini. C’è la classifica del girone 4 ad ogni modo a galvanizzare gli uomini di Daniele Santini, che sono attualmente terzi con 15 punti alle spalle di Libertas Rari Nantes Perugia (prima a quota 18) e Certaldo Nuoto (secondo a 16 punti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra pallanuoto. Ancora una vittoria

