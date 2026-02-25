Azzurra pallanuoto Netta supremazia

L'Azzurra pallanuoto ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva grazie a una prestazione convincente, che dimostra la solidità della squadra. La causa di questo risultato sta nella strategia efficace e nell’impegno dei giocatori in vasca. Con questa vittoria, il team rafforza le proprie ambizioni di alta classifica e si prepara alla prossima sfida con entusiasmo. La squadra si mostra determinata a mantenere il ritmo e migliorare ancora.

© Lanazione.it - Azzurra pallanuoto. Netta supremazia

Un successo netto, il quarto in altrettante partite sin qui disputate nell’arco della stagione, che conferma le ambizioni d’alta classifica dell’ Azzurra. E’ quel che gli uomini di coach Daniele Santini hanno ottenuto lo scorso sabato contro il Tolentino, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C di pallanuoto. Un 19-2, quello fatto registrare dal sodalizio pratese, che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta da parte dei rivali (con l’esito del match che non è di fatto mai stato realmente in discussione). "Una vittoria convincente contro una squadra giovane, che ha margini di crescita – ha commentato Santini, rendendo agli avversari l’onore delle armi – l’obiettivo era quello di vincere ed è stato centrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it LIVE Paolini-Rybakina 4-6 2-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: netta sconfitta per l’azzurraSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Rybakina agli Australian Open. Azzurra pallanuoto. Vittorie di carattereAzzurra pallanuoto ha iniziato il campionato di Serie C con due vittorie su due partite.