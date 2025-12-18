Fitto rompe gli indugi e si ricandida sindaco | Servono guida capace e cambio di passo

Antonio Fitto torna in campo per Maglie, annunciando la sua candidatura a sindaco. Con un passato di amministrazioni e incarichi politici, si propone come guida capace per un nuovo cambio di passo. La sua esperienza e determinazione mirano a rilanciare la città, rispondendo alle esigenze della comunità e dando nuovo impulso allo sviluppo locale.

MAGLIE – Antonio Fitto rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco per tornare alla guida della città: dopo il triennio dal luglio 1988 al 1991 e le due consiliature consecutive dal 2005 al 2015 da primo cittadino e, dopo aver ricoperto vari incarichi nelle giunte.

