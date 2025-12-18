Fitto rompe gli indugi e si ricandida sindaco | Serve guida capace e cambio di passo

Antonio Fitto torna in campo per Maglie, annunciando ufficialmente la sua candidatura a sindaco. Con un passato di amministratore e diverse esperienze politiche, il candidato sottolinea l’urgenza di un cambio di passo e di una guida forte per la città. La sua scelta mira a portare nuova energia e prospettive diverse per il futuro di Maglie, consolidando il suo impegno nel rilancio del territorio.

MAGLIE – Antonio Fitto rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco per tornare alla guida della città: dopo il triennio dal luglio 1988 al 1991 e le due consiliature consecutive dal 2005 al 2015 da primo cittadino e, dopo aver ricoperto vari incarichi nelle giunte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

