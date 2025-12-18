Fitto rompe gli indugi e si ricandida sindaco | Serve guida capace e cambio di passo

Antonio Fitto torna in campo per Maglie, annunciando ufficialmente la sua candidatura a sindaco. Con un passato di amministratore e diverse esperienze politiche, il candidato sottolinea l’urgenza di un cambio di passo e di una guida forte per la città. La sua scelta mira a portare nuova energia e prospettive diverse per il futuro di Maglie, consolidando il suo impegno nel rilancio del territorio.

© Lecceprima.it - Fitto rompe gli indugi e si ricandida sindaco: “Serve guida capace e cambio di passo” MAGLIE – Antonio Fitto rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco per tornare alla guida della città: dopo il triennio dal luglio 1988 al 1991 e le due consiliature consecutive dal 2005 al 2015 da primo cittadino e, dopo aver ricoperto vari incarichi nelle giunte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Pjanic rompe gli indugi: annuncio e ritorno in Serie A Leggi anche: Regionali, Zaia rompe gli indugi: "Capolista in ogni provincia" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ogni anno, in Italia, migliaia di frane modificano il paesaggio, interrompono strade e possono mettere a rischio abitazioni e infrastrutture. Sono fenomeni naturali che si manifestano quando l’equilibrio di un versante si rompe e la forza di gravità prende il sopra - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.