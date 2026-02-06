Zona economica speciale il patto tra Abi e struttura di missione rilancia le imprese

La Zona Economica Speciale del Mezzogiorno riceve un nuovo impulso. Abi e la struttura di missione hanno firmato un accordo che punta a sostenere le imprese che vogliono investire nella Zes. Le banche mettono a disposizione più credito per favorire lo sviluppo e la crescita delle aziende italiane nel Sud. Ora le imprese hanno più strumenti per affrontare i progetti di investimento e rilanciare l’economia locale.

Il sistema del credito bancario al fianco delle imprese che investono nella Zes unica per il Mezzogiorno. È un’altra, attesa e significativa opportunità per il futuro della Zona economica speciale il protocollo d’intesa siglato a Palazzo Chigi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), con il direttore generale Marco Elio Rottigni, e dalla Struttura di missione della Zes unica, con il coordinatore Giosy Romano, presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra. «Il Protocollo è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese che investono all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno, anche attraverso l’utilizzo efficiente degli strumenti di incentivazione pubblica e il coinvolgimento delle banche che decideranno di aderire al Protocollo», recita una nota. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Zona economica speciale, il patto tra Abi e struttura di missione rilancia le imprese Approfondimenti su Zona Economica Speciale Umbria nella Zes, i commercialisti di Perugia al lavoro per sostenere le imprese a usufruire della Zona economica speciale L’Umbria entra nella Zes, la Zona Economica Speciale, offrendo nuove opportunità alle imprese locali. Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione Zes Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato un accordo tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Zona Economica Speciale Argomenti discussi: ZES Unica: disponibili i modelli di comunicazione per il credito d’imposta; Bonus ZES e ZLS: regole e modelli 2026; Credito d’imposta ZES unica 2026-2028: nuove comunicazioni, scadenze e utilizzo del beneficio; Bonus ZES unica anche per Marche e Umbria: come ottenere l'agevolazione. Bonus Inps dedicato alle assunzioni nelle Zone economiche specialiSono state pubblicate le istruzioni operative per il Bonus legato alla Zona economica speciale, che prevedono importanti sgravi per le aziende che assumono in quelle regioni. corrierenazionale.it INPS: via libera al nuovo bonus ZES Unica per il MezzogiornoCon la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l’INPS apre ufficialmente la strada al Bonus Zona Economica Speciale (ZES) Unica, una ... teleborsa.it Approvati i nuovi #modelli di #comunicazione e comunicazione integrativa per fruire dei benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale #ZES #unica e nelle Zone logistiche semplificate #ZLS. #ZES t.ly/6NS2J #ZLS t.ly/2DFI- facebook Approvati i nuovi #modelli di #comunicazione e comunicazione integrativa per fruire dei benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale #ZES #unica e nelle Zone logistiche semplificate #ZLS. #ZES t.ly/6NS2J #ZLS t.ly/2DFI- x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.