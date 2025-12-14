Umbria nella Zes i commercialisti di Perugia al lavoro per sostenere le imprese a usufruire della Zona economica speciale

L’Umbria entra nella Zes, la Zona Economica Speciale, offrendo nuove opportunità alle imprese locali. I commercialisti di Perugia sono impegnati nel supportare le aziende nel cogliere i vantaggi di questa misura. Ora, il passo successivo è mettere in pratica le potenzialità della Zes, favorendo lo sviluppo economico e la crescita del territorio.

Dopo l’inserimento dell’Umbria nella Zes (Zona economica speciale) unica si tratta ora di mettere a terra le opportunità a essa legate. Proprio per questo l’Ordine dei commercialisti di Perugia ha avviato un lavoro informativo e formativo così da mettere in grado i professionisti, immediatamente. Perugiatoday.it Le opportunità della Zes. Anche i commercialisti entrano in campo - "Pronti a predisporre i piani economici e finanziari" ... msn.com ZES unica estesa a Marche e Umbria: cosa prevede la Legge 171/2025 e quali vantaggi per le imprese - La ZES unica arriva in Marche e Umbria con la Legge 171/2025: incentivi fiscali, credito d’imposta e semplificazioni per le imprese dal 2026. commercialista.it

Sfide e futuro in Umbria: i commercialisti di Perugia tra produttività in declino e rilancio della professione - facebook.com facebook

© Perugiatoday.it - Umbria nella Zes, i commercialisti di Perugia al lavoro per sostenere le imprese a usufruire della Zona economica speciale