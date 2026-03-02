Avellino Giordano | Finita l’era dei tatticismi serve chiarezza sulla guida del centrosinistra

Nicola Giordano, ex consigliere comunale di Avellino, ha dichiarato che l’era dei tatticismi è conclusa e ha chiesto maggiore chiarezza sulla guida del centrosinistra nella città. La sua presa di posizione si rivolge alla necessità di definire un percorso politico trasparente, invitando a superare le strategie ambigue e a puntare su un piano condiviso. La sua richiesta si inserisce nel dibattito locale sulla leadership politica.

È una presa di posizione netta quella assunta da Nicola Giordano, ex consigliere comunale di Avellino, che interviene nel dibattito politico cittadino richiamando alla trasparenza e alla definizione di un percorso chiaro per la guida del centrosinistra. Il tema è quello delle scelte future e del.