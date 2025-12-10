Autostrade pioggia di cantieri in Toscana | chiusure e deviazioni su A1 e A11 nei prossimi giorni

Una settimana intensa per i viaggiatori in Toscana, con numerosi cantieri e lavori di manutenzione programmati sulle autostrade A1 e A11. Pioggia di interventi che comporteranno chiusure, deviazioni e modifiche alla viabilità, influendo sui percorsi e sui tempi di viaggio nella regione nei prossimi giorni.

10 dicembre 2025 – Settimana complessa per chi viaggia sulla rete autostradale toscana. Numerosi interventi di manutenzione interesseranno infatti l’ A1 e l’ A11, con chiusure programmate di tratti, svincoli e aree di servizio. Di seguito la mappa degli interventi previsti. A1 – Allacciamento con la Fi-Pi-Li Per lavori ai giunti di dilatazione, dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 dicembre sarà chiuso il tratto tra Firenze Scandicci e l’allacciamento con la Fi-Pi-Li, in direzione PisaLivorno. Percorso alternativo: indicazioni per Firenze Centro, poi uscita Ponte a GreveViadotto dell’Indiano e rientro verso la Fi-Pi-Li. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Autostrade, pioggia di cantieri in Toscana: chiusure e deviazioni su A1 e A11 nei prossimi giorni

Un presunto giro di sostanze dopanti e pioggia di perquisizioni - facebook.com Vai su Facebook

Autostrade, occhio ai cantieri. Raffica di chiusure in Toscana - Tanti lavori in programma in questi giorni, la mappa degli interventi. Scrive lanazione.it