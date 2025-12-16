Genova tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro

Una tragedia si è verificata questa sera a Genova, dove un pedone è stato investito da un tir e trascinato per circa un chilometro, causando la morte dell'uomo o della donna coinvolti. L'incidente ha suscitato grande commozione e ora sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

© Ildifforme.it - Genova, tir investe pedone e lo uccide trascinandolo per un chilometro (Adnkronos) – Tragedia questa sera a Genova, dove un pedone, non si sa ancora se un uomo o una donna, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tir e trascinato per circa un chilometro. È successo poco dopo le 19 tra via Cantore e corso Martinetti, nel quartiere di Sampierdarena. Inutili i .

Incidente mortale in via Cantore: vittima investita da un camion e trascinata per un chilometro - La tragedia è avvenuta in via Cantore, a Sampierdarena poco dopo le 19. genovatoday.it

