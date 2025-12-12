ostacolo costa masnaga per il galli

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno affronta l'ultima trasferta dell'anno contro l'Ostacolo Costa Masnaga, in una sfida che si svolgerà sabato 13 dicembre alle 20. Un'occasione importante per chiudere il 2025 con un risultato positivo e prepararsi al meglio per le sfide future.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Ultima trasferta dell’anno per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, attesa domani – sabato 13 dicembre alle 20.15 – sul parquet del Costa Dome per affrontare la temibile Costa Masnaga. Una sfida dal sapore speciale, considerando i precedenti recenti: indimenticabile la trilogia nelle semifinali dei play-off per la Serie A1 2023-2024, vinta dalle valdarnesi in rimonta per 2-1. I presupposti per un vero e proprio big match ci sono tutti. Le due formazioni condividono infatti il secondo posto nel Girone A con 16 punti, frutto di otto vittorie e due sconfitte ciascuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net