Scontro auto-bici nel Mantovano | grave un ciclista trasportato in elisoccorso in ospedale

Oggi a Sermide e Felonica, in provincia di Mantova, si è verificato uno scontro tra un'auto e una bicicletta. Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito e è stato trasportato in ospedale con un elicottero. L'incidente è sotto indagine per chiarire le cause e le dinamiche dell'accaduto.

L'incidente è avvenuto oggi a Sermide e Felonica, comune in provincia di Mantova. Gravemente ferito un uomo di 76 anni che si trovava in sella alla sua bici.

