Auto investe bici tra via Conte di Ruvo e via Orazio ciclista ferito

Un incidente stradale a Pescara ha coinvolto un'auto e una bicicletta tra via Conte di Ruvo e via Orazio, provocando il ferimento di un ciclista. L'uomo, di circa 40 anni di nazionalità egiziana, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. L'incidente è sotto indagine per chiarire la dinamica.

Un uomo di circa 40 anni di nazionalità egiziana è ricoverato nell'ospedale “Santo Spirito” dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che è avvenuto a Pescara.Intorno alle ore 14 di martedì 9 dicembre, all'altezza del sottopasso ferroviario tra via Orazio e via Conte di Ruvo-via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

