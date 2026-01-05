Sciopero dei lavoratori Ikea a San Giovanni Teatino stop di un’intera giornata il 6 gennaio
Il 6 gennaio, i lavoratori Ikea di San Giovanni Teatino hanno indetto uno sciopero di un’intera giornata. La protesta si inserisce nel quadro di una mobilitazione nazionale, a causa dell’impossibilità di avviare un dialogo con l’azienda sul rinnovo del Contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2019. La decisione è stata presa dalla Filcams Cgil Chieti, che chiede una soluzione condivisa per le questioni irrisolte.
