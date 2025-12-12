Terremoto-Ternana via l’amministratore unico Tiziana Pucci allontanata per giusta causa
Grandi manovre in casa rossoverde. L’assemblea dei soci della Ternana Calcio ha infatti decretato l’allontanamento per "giusta causa" dell’amministratore unico Tiziana Pucci, "già collaboratrice storica del Sig. Massimo Ferrero, con un recente passato operativo presso Radio Unicusano". Lo riporta il comunicato diffuso dal club di Via della Bardesca tramite il proprio legale, avvocato Manlio Morcella. Tra i motivi della decisione c’è "un contratto onerosissimo stipulato dalla Pucci con il predetto Massimo Ferrero" "contratto sconosciuto all’azionista, poi disvelato dalla A.U. solo dopo plurimi solleciti, per qualche tempo inspiegabilmente rimasti inevasi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
