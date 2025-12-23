Gruppo Corriere Federico Ricci nuovo amministratore unico

Il Gruppo Corriere ha scelto Federico Ricci come nuovo amministratore unico. La nomina avrà vigore dal primo febbraio 2026. Il 48enne è stato già presentato alla redazione e ha ringraziato Marco Corridori, a cui subentrerà. Il Gruppo Corriere è una realtà editoriale importante, oggi parte del Gruppo Cepu. Raccoglie diverse testate: il Corriere dell’Umbria, il Corriere di Arezzo, il Corriere di Siena, il Corriere di Maremma, Radio Corriere dell’Umbria e diversa supplementi mensili. Ricci dovrà mettere a disposizione della società tutta la sua esperienza nei settori dell’information technology, della finanza e delle infrastrutture per il rilancio del progetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

