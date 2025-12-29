le associazioni sportive che continueranno a gestire il parco delle cave

Le associazioni sportive che gestiscono il Parco delle Cave dal 2015 continueranno le loro attività. Il Comune di Milano sta per sottoscrivere un nuovo contratto di concessione, in sostituzione di quello scaduto nell’estate del 2025. Questa decisione garantirà la continuità delle attività sportive e delle iniziative nel parco, mantenendo un punto di riferimento stabile per la comunità locale.

