Meloni comprende Trump sull' Iran Gli avvisi di Tajani e la scuse di Crosetto No all' uso di basi italiane

Il governo italiano ha espresso comprensione per le posizioni di Trump sull'Iran, mentre Tajani ha inviato avvisi e Crosetto si è scusato per alcune dichiarazioni. Il ministro degli Esteri ha ribadito il no all'uso di basi italiane in un contesto di tensione internazionale. Nel frattempo, Tajani ha reagito duramente a una provocazione di Conte, affermando che Trump non lo ha mai chiamato Tony e che non si sarebbe mai presentato dalla Merkel con un cappello in mano.

Tajani contro Conte: "A me Trump non mi ha mai chiamato Tony". Crosetto sente Meloni e concorda la linea "ero in ferie. Mi scuso". La paura di Meloni per il rischio lupi solitari Le ferie o la guerra? Più che irrilevanti siamo dei commedianti. Tajani, provocato, urla a Giuseppe Conte: “Trump non mi ha mai chiamato Tony e io non andavo dalla Merkel con il cappello in mano.”. Insulti, “vergogna”, “calmi”. Interviene Conte e chiede a Crosetto cosa ci facesse a Dubai e Crosetto, cuore di babbo, risponde: “Chiedo scusa, ero in ferie”. Un regime lungo 37 anni, in Iran, cade (e finalmente), ma in Italia, alle commissioni Esteri e Difesa, si dibatte su Crosetto che si rilassa in infradito e dei cappellini omaggio di Trump a Tajani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, Conte a Crosetto e Tajani: "Meloni continuerà a dire che Trump deve vincere il Nobel per la pace?""Non possiamo non accennare a quel che è successo al ministro Crosetto, non è un fatto personale.

Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: "Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento""Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l'attacco unilaterale americano all'Iran? Avete un giudizio politico su quello che è...

