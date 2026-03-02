Dubai sotto attacco studente della provincia di Livorno bloccato negli Emirati La sindaca | Ore di apprensione

A Campiglia Marittima si vive un momento di tensione per uno studente di Venturina rimasto bloccato a Dubai, che in queste ore si trova sotto attacco a causa di un escalation militare nell’area del Golfo. La sindaca del paese ha riferito di ore di forte apprensione per la situazione di incertezza e per la difficoltà di contattare la famiglia del giovane.

Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’InterMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

La grande lezione di coraggio di Gianluigi, 15 anni, studente napoletano bloccato a DubaiGianluigi Lucchese, 15 anni, studente del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d'Arco, è uno dei 124 studenti italiani che l'attacco dell'Iran ha...

«I nostri figli bloccati a Dubai», 190 studenti attendono di rientrare: stanno vivendo momenti difficili. Per ripararsi, sono corsi nei sotterraneiCAVALLINO-TREPORTI (VENEZIA) - Sono ore di angoscia quelle che stanno vivendo i genitori dei 190 studenti italiani bloccati a Dubai, dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran e ... ilgazzettino.it

Apprensione per 5 studenti di Sulmona bloccati a Dubai e l’imprenditore anch’esso di SulmonaStiamo seguendo in queste ore con la massima attenzione la situazione dei nostri cinque studenti che si trovano attualmente a Dubai, impossibilitati a rientrare in Italia a causa della chiusura dello ... rete8.it

Ore di grande apprensione nel mondo: prosegue l'operazione Usa-Israele per abbattere il regime iraniano, sono stati uccisi la Guida suprema Ali Khamenei e l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Intanto nei cieli del Medio Oriente, da Dubai a Israele, regn - facebook.com facebook

Incredibile 'panoramica' OSINT creata via AI. 24 ore di timeline sulla scena #Iran, con informazioni ricavate da ogni fonte possibile. Un patchwork notevole di dati: tracciati ADSB degli aerei e AIS per le navi, NOTAM sulla chiusura degli spazi aerei, allerte da inf x.com