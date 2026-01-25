Obiettivo Creatività celebra il Giorno della Memoria con La merce più preziosa

In occasione della Giornata della Memoria, “Obiettivo Creatività” presenta “La merce più preziosa” di Jean-Claude Grumberg, presso l’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco. Dopo l’evento dedicato ai più giovani, questa rappresentazione apre il cartellone principale, offrendo un momento di riflessione e memoria. L’appuntamento è martedì 27 gennaio alle 21, in un contesto che invita alla consapevolezza e al rispetto.

Dopo l'inizio dedicato ai più piccoli, "Obiettivo Creatività" inaugura anche il cartellone principale all'auditorium dell'ex chiesa di San Francesco dove martedì 27 gennaio alle 21, in occasione della Giornata della Memoria, va in scena "La merce più preziosa", testo di Jean-Claude Grumberg.

