Andrea Vavassori entra nel tabellone principale dell’ATP 250 di Montpellier. Ha superato le qualificazioni battendo Hugo Grenier in due set e si prepara ora a giocarsi un posto nel torneo principale, diventando il terzo italiano ad accedere alla fase decisiva.

Diventano tre gli italiani presenti nel main draw dell’ ATP 250 di Montpellier, in Francia: a Flavio Cobolli, numero 2 del seeding e per questo esentato dal primo turno, e Luca Nardi, che potrà sfidare il connazionale agli ottavi in caso di vittoria all’esordio, si aggiunge Andrea Vavassori, che supera per 6-3 7-6 (1) il numero 8 del tabellone cadetto, il transalpino Hugo Grenier, sconfitto dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi sei game, quando si registrano in tutto appena sei punti vinti in risposta, poi nel finale del parziale la sfida si accende. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montpellier 2026, Andrea Vavassori supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

