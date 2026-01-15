Australian Open 2026 Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw! Out Zeppieri e Travaglia

Francesco Maestrelli si è qualificato per il main draw degli Australian Open 2026, superando il terzo e decisivo turno delle qualificazioni. Con questa conquista, l’azzurro entra tra i dieci italiani nel tabellone principale. Sfortunatamente, Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia sono stati eliminati nel percorso di qualificazione. La partecipazione di Maestrelli segna un importante risultato per il tennis italiano in questa edizione del torneo.

Francesco Maestrelli approda al tabellone principale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis: l'azzurro supera il terzo e decisivo turno delle qualificazioni, fatale invece a Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia, e diventa il decimo italiano nel main draw. Francesco Maestrelli, numero 24 del seeding cadetto, rimonta ed elimina il serbo Dusan Lajovic, testa di serie numero 13, con lo score di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di battaglia. L'azzurro non conosce ancora il nome del proprio avversario nel primo turno del tabellone principale. Nel primo set l'equilibrio dura fino al 3-3, poi l'azzurro cede la battuta ai vantaggi del settimo game.

Australian Open: Francesco Maestrelli vola nel tabellone principale, sconfitta per gli altri azzurri - Il tennista toscano è l’unico giocatore italiano ad aver superato le qualificazioni, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane della scorsa stagione Francesco Maestrelli conquist ... tennisitaliano.it

Australian Open 2026: Maestrelli supera Lajovic in rimonta e si qualifica per il main draw - Australian Open 2026: Maestrelli supera Lajovic in rimonta e si qualifica per il main draw. spaziotennis.com

AUSTRALIAN OPEN 2026 – TABELLONE FEMMINILE Sorteggiato anche il draw del singolare femminile. Questi i quarti di finale teorici: [1] Aryna Sabalenka vs [7] Jasmine Paolini [3] Coco Gauff vs [8] Mirra Andreeva [6] Jessica Pegula vs facebook

Il possibile percorso di Jannik Sinner agli Australian Open R1 - Gaston R2 - Duckworth / Qualificato R3 - Fonseca / Nardi R4 - Khachanov / Mpetshi Perricard QF - Shelton / Ruud SF - Djokovic / Musetti F - Alcaraz / Zverev / Auger Aliassime x.com

