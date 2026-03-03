COMTEL SPONSOR DEGLI ATP 125 MONZA OPEN 26

Comtel Spa, azienda specializzata in soluzioni di telecomunicazioni e connettività, è lo sponsor del Torneo ATP 125 “Monza Open 26”, che si svolgerà dal 5 al 12 aprile. Questa manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, vede la partecipazione di diversi giocatori professionisti del circuito internazionale. La competizione si terrà a Monza e coinvolge atleti provenienti da vari paesi.

Comtel Spa, leader nelle soluzioni di telecomunicazioni e connettività avanzata, è sponsor del Torneo ATP 125 "Monza Open 26" (alla sua seconda edizione che prenderà il via dal 5 al 12 aprile). Comtel sostiene questo torneo, dedicato a giovani atleti, sposando i valori fondanti dello sport quali fair play, spirito di squadra e inclusione, oltre che supportare il territorio brianzolo. Un'occasione di crescita e sviluppo per l'intera comunità, che da sempre è attenta allo sport ed agli eventi che generano benessere per l'intero indotto. Una tradizione sportiva riconosciuta in tutto il mondo, che si arricchisce di questa nuova manifestazione per lanciare i talenti tennistici del futuro nel circuito ATP.