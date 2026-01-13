Sci di fondo i convocati dell’Italia per Oberhof Pellegrino faro del gruppo azzurro

L’Italia si prepara alla sesta tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Oberhof, in programma dal 17 al 18 gennaio. Dopo il Tour de Ski, i convocati azzurri affronteranno questa manifestazione, con Pellegrino tra i principali punti di riferimento del team. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di continuare a competere a livello internazionale in vista delle prossime competizioni.

Quasi due settimane dopo la conclusione del Tour de Ski, la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo fa tappa a Oberhof da sabato 17 a domenica 18 gennaio per la sesta tappa della stagione. La località tedesca ospiterà il penultimo appuntamento del circuito maggiore prima delle gare olimpiche in programma dal 7 al 22 febbraio in Val di Fiemme. La Nazionale italiana si presenterà a Oberhof con una rappresentativa di 13 atleti per disputare le due competizioni individuali previste sulle nevi della Turingia: una sprint in tecnica libera sabato 17 ed una 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli domenica 18 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

