Atletica Daisy Osakue vince il disco ai Campionati Italiani di lanci Squilli di Frattesi e Costa

Durante i Campionati Italiani Invernali di lanci a Mariano Comense, l’atleta Daisy Osakue ha conquistato la vittoria nel disco. Contestualmente, al PalaCasali di Ancona si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Indoor, dove sono stati protagonisti anche i calciatori Frattesi e Costa. Le competizioni hanno visto protagonisti atleti e sportivi in diverse discipline e discipline.

Mentre al PalaCasali di Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti Indoor, a Mariano Comense (in provincia di Como) sono andati in scena i Campionati Italiani Invernali di lanci. La copertina della seconda giornata è stata presa da Daisy Osakue, che si è imposta nel lancio del disco con la misura di 59.79 metri, precedendo Benedetta Benedetti (personale di 58.17) ed Emily Conte (55.93) per conquistare il decimo tricolore della carriera. Nel tiro di giavellotto è stato Giovanni Frattini a dettare legge (76.38) davanti a Michele Fina (75.93) e Roberto Orlando (71.48), mentre il lancio del martello porta la firma di Davide Costa, che si è imposto con il riscontro di 69.