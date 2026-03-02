Milleproroghe 2026 | mobilità Dirigenti assunzioni IRC assicurazione DS e DSGA ITS Academy Pubblicato in Gazzetta LO SPECIALE
Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, conosciuto come Milleproroghe 2026, è stato approvato in via definitiva al Senato e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento riguarda vari settori, tra cui la mobilità dei dirigenti scolastici, le assunzioni presso gli IRC, le polizze assicurative per DS e DSGA e la gestione degli ITS Academy. Questa legge interviene su più fronti, prorogando alcune scadenze e introducendo modifiche specifiche.
Il “Milleproroghe” (conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) è stato approvato in via definitiva al Senato. Il testo contiene un pacchetto di proroghe e aggiustamenti che toccano anche la scuola su più fronti: dal riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (CIMEA) alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di utilizzare personale in comando; dalle assunzioni dei docenti di religione cattolica alla messa a regime (con differimento) dell’obbligo assicurativo legato alla gestione di risorse pubbliche. L'articolo Milleproroghe 2026: mobilità Dirigenti, assunzioni IRC, assicurazione DS e DSGA, ITS Academy. Pubblicato in Gazzetta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
