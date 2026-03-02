Milleproroghe 2026 | mobilità Dirigenti assunzioni IRC assicurazione DS e DSGA ITS Academy Pubblicato in Gazzetta LO SPECIALE

Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, conosciuto come Milleproroghe 2026, è stato approvato in via definitiva al Senato e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento riguarda vari settori, tra cui la mobilità dei dirigenti scolastici, le assunzioni presso gli IRC, le polizze assicurative per DS e DSGA e la gestione degli ITS Academy. Questa legge interviene su più fronti, prorogando alcune scadenze e introducendo modifiche specifiche.