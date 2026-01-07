Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s Creed

Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed. Questa decisione rientra nel processo di ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse intrapreso dall’azienda negli ultimi anni, con l’obiettivo di focalizzarsi su progetti strategici e di maggior impatto. La decisione riflette le evoluzioni del settore e le nuove priorità di Ubisoft nel panorama videoludico.

Ubisoft ha confermato la chiusura di Ubisoft Halifax, uno dei suoi studi canadesi, segnando un nuovo capitolo nel processo di ristrutturazione avviato dal gruppo negli ultimi anni. La decisione avrà un impatto diretto su 71 lavoratori e riguarda un team impegnato nello sviluppo di titoli mobile legati a due delle proprietà più importanti dell’azienda, con questo annuncio che si inserisce in un contesto di tagli progressivi che stanno interessando diversi studi Ubisoft a livello globale. La tempistica ha attirato particolare attenzione, poiché arriva subito dopo un evento rilevante per il personale dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s Creed Leggi anche: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha registrato il dominio: l’annuncio del remake è vicino? Leggi anche: Ubisoft ha acquisito Amazon Games Montreal ed il MOBA March of Giants La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ubisoft ha chiuso il suo studio di Halifax tagliando 71 posti di lavoro; Hackerato Rainbow Six Siege: utenti bannati e soldi regalati. Server chiusi per quasi due giorni; Ubisoft chiude server Rainbow Six Siege: attacco e rollback; Rainbow Six Siege Offline: Ubisoft Chiude i Server Dopo un Massiccio Hack. Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, che lavorava sulle serie Rainbow Six e Assassin's Creed - Ubisoft ha annunciato il licenziamento di 71 dipendenti dovuto alla chiusura di Ubisoft Halifax, sindacalizzatosi di recente. multiplayer.it

Chiude Ubisoft Halifax, team che ha lavorato anche a R6 e Assassin's Creed - Ubisoft ha ufficialmente chiuso Halifax, il suo team canadese che ha lavorato ad alcune delle sue IP più rilevanti. msn.com

Ubisoft chiude lo studio di Halifax, responsabile di Assassin's Creed: Rebellion - Ubisoft ha chiuso il suo studio con sede ad Halifax, a poche settimane da quando 61 dei suoi 71 dipendenti avevano votato per sindacalizzarsi. it.ign.com

Sky tg24. . Nuove canzoni, modalità di gioco alternative e una tecnica, quella della stop-motion, che rende unica e originale una delle mappe dell’ultimo Just Dance 2026. Il gioco di Ubisoft che dal 2009 fa ballare generazioni di adulti e bambini è tornato con t - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.