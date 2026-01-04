Lo sviluppo di Assassin’s Creed Hexe è affidato al game director di Batman | Arkham Origins

Lo sviluppo di Assassin’s Creed Hexe è guidato dal game director di Batman: Arkham Origins, segnando un nuovo capitolo nella serie Ubisoft. Questo progetto promette di portare innovazione e maturità narrativa, grazie all’esperienza consolidata del team. L’attenzione ai dettagli e alla qualità si riflettono nella volontà di offrire un’esperienza coinvolgente e fedele all’eredità della saga, mantenendo un approccio sobrio e accurato.

Assassin’s Creed Hexe si prepara a rappresentare una svolta importante per la storica saga Ubisoft, non solo per le sue ambizioni creative ma anche per le figure chiave coinvolte nello sviluppo. A guidare il progetto è infatti Benoit Richer, nome ben noto nell’industria videoludica e già responsabile di Batman: Arkham Origins. La conferma arriva direttamente dal suo profilo LinkedIn, che ha acceso l’attenzione su un titolo ancora avvolto dal mistero. Con un’ambientazione inedita e toni più oscuri, Hexe promette di distinguersi nettamente dai capitoli precedenti. Annunciato ufficialmente da Ubisoft nel 2022, Assassin’s Creed Hexe è in sviluppo da diversi anni e rappresenta il prossimo grande progetto della serie dopo Assassin’s Creed Shadows. 🔗 Leggi su Game-experience.it

