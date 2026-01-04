Assassin’s Creed | Black Flag Resynced Ubisoft ha registrato il dominio | l’annuncio del remake è vicino?

Recenti registrazioni di dominio da parte di Ubisoft hanno alimentato le speculazioni su un possibile remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Black Flag Resynced. Questo potrebbe indicare un annuncio imminente, suscitando l’interesse dei fan della serie. Restano da attendere conferme ufficiali, ma l’indizio suggerisce che Ubisoft potrebbe presto rivelare novità riguardo a questo progetto.

Ubisoft potrebbe essere molto vicina a svelare Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, nome che da tempo circola come possibile remake di uno dei capitoli più amati della saga. Nelle ultime settimane è infatti emersa la registrazione di un dominio web dedicato, un passaggio che storicamente anticipa l’apertura di un sito ufficiale e, di conseguenza, l’ annuncio ufficiale di un nuovo progetto. La tempistica e il contesto rendono l’ipotesi di un annuncio imminente sempre più concreta. La scoperta è stata condivisa dall’utente “The Hidden One”, noto per monitorare le attività digitali legate ai grandi publisher. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft ha registrato il dominio: l’annuncio del remake è vicino? Leggi anche: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? Leggi anche: Remake di Assassin’s Creed Black Flag: prime indiscrezioni su grafica, contenuti e novità La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Assassin's Creed Black Flag Resynced: l'annuncio del remake potrebbe essere vicino, spunta il dominio - Si torna a parlare di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ovvero il remake del quarto capitolo il cui annuncio potrebbe essere vicino, in base alla registrazione del dominio. multiplayer.it

