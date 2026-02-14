L’annuncio del remake di Assassin’s Creed 4 | Black Flag è in programma ad aprile?

Tom Henderson sostiene che Ubisoft potrebbe annunciare il remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag ad aprile 2026. La notizia si basa sulla previsione che l’azienda svelerà il progetto subito dopo aver concluso l’anno fiscale, che termina il 31 marzo. Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente questa mossa, ma gli appassionati aspettano di scoprire se il nuovo capitolo arriverà presto.

Il possibile annuncio del remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag potrebbe arrivare ad aprile 2026. L’indiscrezione, riportata dall’insider Tom Henderson e ripresa da Insider Gaming, colloca la presentazione subito dopo la chiusura dell’attuale anno fiscale di Ubisoft, fissata al 31 marzo 2026. Una tempistica coerente con quanto dichiarato dall’azienda, che ha parlato di due progetti rinviati al prossimo esercizio finanziario, ed in questo scenario aprile rappresenterebbe la prima finestra utile per un reveal ufficiale. Insider Gaming ricorda che il contesto è particolarmente delicato: Ubisoft ha recentemente confermato la cancellazione di sei giochi, alcuni dei quali già noti attraverso fughe di notizie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Recenti registrazioni di dominio da parte di Ubisoft hanno alimentato le speculazioni su un possibile remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Black Flag Resynced.

Ha fatto la sua comparsa ieri, su Amazon.uk, l'artbook di "Assassin's Creed Black Flag Remaster", con un'uscita prevista per il 24 marzo 2026. Non è presente né una descrizione né un'anteprima dell'articolo. Si tratta verosimilmente dell'artbook del remak facebook