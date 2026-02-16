Sanità territoriale al bivio | Casa di comunità flop Mancano ancora servizi
Il Pd di Cinisello Balsamo ha portato in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere miglioramenti alle case di comunità, che finora non hanno offerto i servizi promessi. La mancanza di strutture adeguate e di assistenza concreta lascia molte persone senza i punti di riferimento necessari per la cura. La scelta di intervenire nasce dalla constatazione che i cittadini si trovano spesso a dover rivolgersi ai pronto soccorso per problemi che potrebbero essere gestiti a livello territoriale.
Rafforzare il sistema sociosanitario territoriale attraverso le case di comunità. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno che è stato presentato dal Pd nell’ultimo consiglio comunale a Cinisello Balsamo, riportando al centro del dibattito la salute e il benessere dei cittadini. Le strutture dovevano rappresentare il fulcro del potenziamento della rete di assistenza territoriale, finanziato dal Pnrr e promosso a livello nazionale e regionale dopo la pandemia. In questi nuovi hub dovrebbero operare, in modo integrato con il terzo settore e i servizi comunali, diversi professionisti, offrendo servizi accessibili a tutta la popolazione e in particolare agli anziani, ai fragili e a chi soffre di patologie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sanità territoriale è ancora un miraggio. Il sindacato: "Servono ospedali di comunità"
La sanità territoriale rappresenta ancora una sfida importante, con molte aree che attendono miglioramenti significativi.
Nuova casa e ospedale di comunità, passo in avanti per la sanità territoriale a BarcellonaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanità territoriale al bivio: Casa di comunità flop. Mancano ancora servizi; Pronto soccorso, via al piano assunzioni: 44 nuovi medici entro maggio e fondi per infermieri e oss.
La sanità bresciana al bivio: piccoli ospedali a rischio taglioBrescia, 23 novembre 2014 - Entro la fine dell’anno le consultazioni con chi opera nel settore della sanità dovranno concludersi per lasciare spazio, a partire da gennaio, ai lavori preparatori della ... ilgiorno.it
Sanità pubblica al bivio, senza professionisti non c’è futuroalla luce del documento diffuso dalle Regioni e Province Autonome il 17 aprile 2025, emerge un quadro chiaro e drammatico: il Servizio Sanitario Nazionale sta cedendo sotto il peso dell’indifferenza ... quotidianosanita.it
Il PNRR promette una nuova sanità territoriale, ma senza tempi certi e servizi attivi rischia di restare solo carta. La gara unica da oltre 5,5 milioni riapre il dibattito su Case e Ospedali di Comunità: il NurSind chiede chiarezza, rispetto delle norme e risposte con facebook
GRUPPO DI LAVORO SANITÀ TERRITORIALE: 17 FEBBRAIO INCONTRO E VOLANTINAGGIO A FRANCAVILLA IN SINNI x.com