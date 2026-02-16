Il Pd di Cinisello Balsamo ha portato in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere miglioramenti alle case di comunità, che finora non hanno offerto i servizi promessi. La mancanza di strutture adeguate e di assistenza concreta lascia molte persone senza i punti di riferimento necessari per la cura. La scelta di intervenire nasce dalla constatazione che i cittadini si trovano spesso a dover rivolgersi ai pronto soccorso per problemi che potrebbero essere gestiti a livello territoriale.

Rafforzare il sistema sociosanitario territoriale attraverso le case di comunità. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno che è stato presentato dal Pd nell’ultimo consiglio comunale a Cinisello Balsamo, riportando al centro del dibattito la salute e il benessere dei cittadini. Le strutture dovevano rappresentare il fulcro del potenziamento della rete di assistenza territoriale, finanziato dal Pnrr e promosso a livello nazionale e regionale dopo la pandemia. In questi nuovi hub dovrebbero operare, in modo integrato con il terzo settore e i servizi comunali, diversi professionisti, offrendo servizi accessibili a tutta la popolazione e in particolare agli anziani, ai fragili e a chi soffre di patologie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità territoriale al bivio: "Casa di comunità flop. Mancano ancora servizi"

La sanità territoriale rappresenta ancora una sfida importante, con molte aree che attendono miglioramenti significativi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.