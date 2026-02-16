Sanità territoriale al bivio | Casa di comunità flop Mancano ancora servizi

Il Pd di Cinisello Balsamo ha portato in consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere miglioramenti alle case di comunità, che finora non hanno offerto i servizi promessi. La mancanza di strutture adeguate e di assistenza concreta lascia molte persone senza i punti di riferimento necessari per la cura. La scelta di intervenire nasce dalla constatazione che i cittadini si trovano spesso a dover rivolgersi ai pronto soccorso per problemi che potrebbero essere gestiti a livello territoriale.

Rafforzare il sistema sociosanitario territoriale attraverso le case di comunità. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno che è stato presentato dal Pd nell’ultimo consiglio comunale a Cinisello Balsamo, riportando al centro del dibattito la salute e il benessere dei cittadini. Le strutture dovevano rappresentare il fulcro del potenziamento della rete di assistenza territoriale, finanziato dal Pnrr e promosso a livello nazionale e regionale dopo la pandemia. In questi nuovi hub dovrebbero operare, in modo integrato con il terzo settore e i servizi comunali, diversi professionisti, offrendo servizi accessibili a tutta la popolazione e in particolare agli anziani, ai fragili e a chi soffre di patologie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La sanità territoriale rappresenta ancora una sfida importante, con molte aree che attendono miglioramenti significativi.

