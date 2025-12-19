Nuova casa e ospedale di comunità passo in avanti per la sanità territoriale a Barcellona
Lunedì 22 dicembre alle 10.30 sarà inaugurata a Barcellona Pozzo di Gotto la nuova Casa di Comunità, un importante passo avanti per la sanità territoriale. Questa struttura rappresenta un elemento chiave nel potenziamento dell’assistenza locale, offrendo servizi più accessibili e integrati ai cittadini. Un intervento che segna un miglioramento significativo nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel territorio, promuovendo benessere e vicinanza alle esigenze della comunità.
Sarà inaugurata lunedì 22 dicembre alle 10.30 la nuova Casa di Comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, che ridisegna l’organizzazione dell’assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale.La cerimonia si terrà in via Cattafi, alla presenza delle autorità civili, sanitarie e istituzionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità di Luino, Bertolaso: “Una sanità territoriale più vicina ai cittadini”
Leggi anche: Sanità territoriale, la sfida del cambiamento con le case di comunità
Casa della Comunità di Comacchio parcheggio chiuso temporaneamente.
Nella nuova casa messa a disposizione da un privato - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.