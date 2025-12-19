Nuova casa e ospedale di comunità passo in avanti per la sanità territoriale a Barcellona

Lunedì 22 dicembre alle 10.30 sarà inaugurata a Barcellona Pozzo di Gotto la nuova Casa di Comunità, un importante passo avanti per la sanità territoriale. Questa struttura rappresenta un elemento chiave nel potenziamento dell’assistenza locale, offrendo servizi più accessibili e integrati ai cittadini. Un intervento che segna un miglioramento significativo nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel territorio, promuovendo benessere e vicinanza alle esigenze della comunità.

