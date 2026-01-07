Open day di tiro con l' arco istintivo al via il nuovo corso promosso dalle Frecce di Romagna
Le Frecce di Romagna organizzano un open day dedicato al tiro con l’arco istintivo, un’attività sportiva che combina precisione e contatto con la natura. Il nuovo corso promosso dall’associazione offre l’opportunità di scoprire questa disciplina, caratterizzata da tecniche intuitive e approccio naturale. Un’occasione per chi desidera avvicinarsi a uno sport meno conosciuto, ma in crescita tra gli appassionati di attività outdoor e di discipline naturalistiche.
Tra gli sport poco conosciuti, ma dall'impronta naturalistica, da qualche anno ad attirare sempre più appassionati si è fatto notare anche il tiro con l'arco istintivo. Che, come suggerisce il nome della disciplina, affonda le sue radici nella notte dei tempi dell’uomo e si svolge in un contesto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
