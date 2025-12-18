Terzo settore al via a Salerno ' Co-programmare con i giovani' | apre vice ministro Bellucci

Salerno si prepara ad accogliere un importante evento nazionale dedicato al terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani. L’iniziativa, che vede l’apertura del vice ministro Bellucci, rappresenta un’occasione per co-programmare un futuro più inclusivo e partecipativo, coinvolgendo le nuove generazioni in un processo di crescita e sviluppo condiviso.

Salerno, 18 dic. (Labitalia) - La città di Salerno si prepara ad ospitare un evento di rilevanza nazionale che mira a ridefinire il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni. Il Grand Hotel Salerno sarà la sede, da oggi al 20 dicembre 2025, del meeting di presentazione del progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani', un'iniziativa ambiziosa finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'annualità 2024 (ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n.1172017). L'ente di terzo settore Moby Dick Aps guida il progetto in qualità di capofila nazionale, con l'obiettivo dichiarato di coinvolgere operatori e giovani di tutte le regioni italiane in un percorso di partecipazione attiva e co-programmazione delle politiche giovanili.

