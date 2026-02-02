Askatasuna Lo Russo | L’immobile di corso Regina tornerà alla città Ma nessun dialogo con i violenti 

Dopo il corteo di sabato scorso, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha confermato che l’immobile di corso Regina tornerà alla città. Ha aggiunto che nessun dialogo ci sarà con i violenti e che l’amministrazione agirà per mantenere l’ordine. La piazza ha visto circa 50mila persone scendere in strada, ma anche momenti di tensione e scontri con le forze dell’ordine. Ora si attende il ritorno alla normalità, con la speranza di evitare altri episodi di violenza.

Dopo un fine settimana in cui Torino è stata al centro delle cronache nazionali per il corteo contro lo sgombero di Askatasuna che ha portato 50mila persone in piazza, ma che è anche sfociato in scontri tra manifestanti e polizia il sindaco Stefano Lo Russo ha dato comunicazioni al Consiglio comunale. Il primo cittadino ha dunque precisato che l’immobile di corso Regina Margherita 47, da quasi trent’anni sede del centro sociale, “tornerà nella piena disponibilità della Città”. “Non verrà lasciato vuoto né abbandonato perché l’abbandono è sempre terreno fertile per nuove tensioni e nuove fragilità” – ha confermato aggiungendo che “la linea che questa amministrazione ha sempre tenuto è governare gli spazi pubblici, non abbandonarli, e riportarli dentro un perimetro di regole, responsabilità e interesse generale”. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

