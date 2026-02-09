Askatasuna | Roma si prepara alla manifestazione del 28 marzo contro politiche belliche e per spazi sociali autogestiti

Roma si prepara a una manifestazione organizzata da Askatasuna il 28 marzo. La città si anima con gruppi e cittadini pronti a scendere in strada contro le politiche belliche e a chiedere più spazi sociali autogestiti. La mobilitazione si fa più forte giorno dopo giorno, con l’obiettivo di far sentire la propria voce e portare all’attenzione questioni che riguardano tutto il quartiere e non solo.

Roma sarà nuovamente teatro di una manifestazione organizzata dal collettivo Askatasuna il prossimo 28 marzo. L’annuncio, giunto dopo le tensioni verificatesi a Torino il 31 gennaio, mira a consolidare un’opposizione sociale al governo e alle politiche belliche. La decisione di tornare a manifestare in piazza, dopo le tensioni torinesi, sottolinea la volontà di Askatasuna di mantenere alta l’attenzione sulle proprie istanze e di costruire un fronte di opposizione più ampio e radicato nel territorio nazionale. L’obiettivo è quello di creare un confronto che parta dalle dinamiche di protesta diretta, come il blocco di infrastrutture e servizi, e che possa evolvere in forme di azione più strutturate.🔗 Leggi su Ameve.eu

I militanti di Askatasuna annunciano una nuova manifestazione.

Askatasuna annuncia nuove mobilitazioni in tutta Italia.

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna, Piantedosi alla Camera: corteo era resa conti con Stato, chi sfila con delinquenti offre prospettiva di immunità; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; Torino, movimenti in piazza per Askatasuna.

