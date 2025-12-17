Scontro in consiglio regionale | Trasporto meno risorse a bilancio E l’azienda dorica finisce nel mirino

In consiglio regionale si è acceso un acceso scontro tra l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore Francesco Baldelli, riguardo alla riduzione delle risorse per il trasporto pubblico locale tra il 2025 e il 2026. La discussione evidenzia preoccupazioni sul futuro del settore e sulla gestione delle risorse, rischiando di compromettere il funzionamento del servizio.

Meno risorse a bilancio tra il 2025 e il 2026 sul Trasporto pubblico locale: è scontro in consiglio regionale tra l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore ai trasporti Francesco Baldelli: "Il problema non sono soltanto le cifre che, carta canta, sono chiare ed evidenti, ma anche l’immobilismo con cui state affrontando la vicenda – ha detto la Mancinelli presentando la mozione 10 ieri mattina – Il Tpl rischia di andare a scatafascio, con i veicoli fermi perché nessun creditore consegnerà la benzina e i pezzi di ricambio per riparare i mezzi rotti, è chiaro o no? Noto uno scarso raccordo con la realtà". Ilrestodelcarlino.it

