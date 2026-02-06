Ascolti tv di giovedì 5 febbraio 2026 | Don Matteo domina la serata bene anche Coppa Italia

Don Matteo conquista la prima serata di giovedì e si aggiudica il prime time, superando la concorrenza. La serie con Terence Hill ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di spettatori, mentre la Coppa Italia ha registrato ottimi ascolti su Italia1. Anche il programma comico su Nove ha fatto il suo record di ascolti. Una serata di grandi numeri per la televisione italiana.

Ecco l’ascolto TV di giovedì 22 gennaio 2026: su Rai1, Don Matteo 15 ha raccolto 3.

Ieri sera su Rai1, Don Matteo 15 ha attirato quasi 4 milioni di spettatori e ha ottenuto il 23,4% di share.

