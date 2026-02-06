Ascolti TV giovedì 5 febbraio 2026 | Don Matteo domina la serata 23,2% Coppa Italia 16.3% e Striscia 11%

Giovedì sera, Don Matteo 15 su Rai1 ha ottenuto oltre quattro milioni di spettatori e il 23,2% di share. La serie si conferma il programma più visto della serata, battendo la Coppa Italia, che ha raccolto il 16,3%, e Striscia la Notizia, con l’11%.

Nella serata di giovedì 5 febbraio 2026, Don Matteo 15 su Rai1 ha conquistato 4.055.000 spettatori, pari al 23,2% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. Su Canale5, Striscia la Notizia ha raccolto 1.717.000 spettatori con l’11% di share. La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus trasmessa da Italia1 ha interessato 3.348.000 spettatori (16,3%). Su Rai2, il film Un piccolo favore ha totalizzato 444.000 spettatori (2,4%). Su Rai3, dopo la presentazione seguita da 1.018.000 spettatori (4,7%), il programma Splendida Cornice ha ottenuto 929.000 spettatori pari al 5,8% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Don Matteo conquista la prima serata di giovedì e si aggiudica il prime time, superando la concorrenza.

I dati di ascolto di ieri sera mostrano come Don Matteo 15 abbia conquistato più di quattro milioni di spettatori, arrivando al 23,2%.

