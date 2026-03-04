Ieri sera, martedì 3 marzo 2026, i programmi più seguiti in prima serata sono stati

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 3 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove senza La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti trionfa Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è la partita di Coppa Italia Como-Inter (Canale 5) a chiudere davanti a Gloria (Rai 1) con Sabrina Ferilli e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Le Iene Inside (Italia 1), Stasera a letto tardi (Rai 2), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Cash or Trash (Nove) e Tutte contro lui (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 3 marzo chi ha vinto tra Gloria con Sabrina Ferilli, Coppa Italia, DiMartedì e Le Iene

Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le IeneLa Rai centra il tris nella giornata di martedì 3 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri martedì 17 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Colpa dei sensi, Olimpiadi, DiMartedì e Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Contenuti e approfondimenti su Sabrina Ferilli

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; 'Gloria - Il ritorno', stasera 3 marzo su Rai 1: le anticipazioni del tv movie con Sabrina Ferilli; Gloria – Il ritorno con Sabrina Ferilli: trama, cast e dove vedere la seconda stagione; Gloria - Il ritorno: il personaggio di Sabrina Ferilli attraverso accettazione e rinascita, stasera su Rai 1.

Ascolti tv ieri (3 marzo): boom De Martino, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa ItaliaGloria raggiunge il 16,9% di share in prima serata, dominata dalla partita Como-Inter, Affari Tuoi schizza al 27% di share, record Floris: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti Tv 3 marzo: chi ha vinto tra Gloria, Como-Inter e Stasera a letto tardi: dati di Affari Tuoi senza La RuotaGli ascolti Tv di martedì 3 marzo: chi ha vinto tra Rai 1 con il film Gloria e Canale5 con la partita di Coppa Italia Como-Inter e i dati della prima ... fanpage.it

«Gloria non avrà una seconda stagione, ma questa sera tornerà su Rai 1 con un film che chiude la sua storia». Sabrina Ferilli è di nuovo nei panni di Gloria Cicalone, pronta a salutare il pubblico con un ultimo capitolo tutto da vedere. A distanza di due anni da facebook

Gloria il ritorno, questa sera su Rai1 il film sequel con Sabrina Ferilli: anticipazioni, trama e cast x.com