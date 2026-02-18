Ascolti tv ieri martedì 17 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3 Colpa dei sensi Olimpiadi DiMartedì e Le Iene
I dati di ascolto di ieri, martedì 17 febbraio 2026, mostrano che Cuori 3 ha battuto Colpa dei sensi e le altre trasmissioni, grazie a un aumento di spettatori rispetto alla settimana precedente. La serie ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico, attirando soprattutto giovani e famiglie. Le Olimpiadi, trasmesse in diretta, hanno mantenuto un pubblico stabile, mentre Le Iene e DiMartedì hanno registrato un calo rispetto alle puntate precedenti.
La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 17 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti, che torna a Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori 3 (Rai 1) con Pilar Fogliati a chiudere prima di Olimpiadi (Rai 2) e Colpa dei sensi (Canale 5) con Gabriel Garko. Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene Inside (Italia 1), FarWest (Rai 3), Cash or Trash (Nove), È sempre Cartabianca (Rete 4) e The idea of you (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it
