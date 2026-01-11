L’Ascoli si rimette in carreggiata Il Picchio ritrova la voglia di vincere
L’Ascoli torna alla vittoria, riscoprendo la motivazione e la determinazione. Con un successo importante contro la Ternana (1-0 di d’Uffizi), i bianconeri rafforzano la propria posizione in classifica e riprendono fiducia in vista delle prossime sfide. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita della squadra, confermando la volontà di migliorare e di ottenere risultati positivi nel campionato.
L’Ascoli ha ritrovato il fattore più importante: la voglia di vincere. I tre punti strappati con pieno merito alla Ternana (1-0 decisivo di d’Uffizi) hanno rilanciato i bianconeri dopo un trend che aveva iniziato a preoccupare. Al termine del delicato confronto andato in scena venerdì sera al Del Duca, gli uomini di Tomei sono riusciti a convincere grazie alla decisa reazione sprigionata dopo il pesante ko con la Pianese (4-2) di una settimana fa. L’aspetto mentale, l’interpretazione e la lucidità stavolta sono state ben verse. Nel corso della prima frazione il match ha visto i beniamini di casa mostrarsi lenti e prevedibili, ma nella ripresa la musica è cambiata drasticamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
